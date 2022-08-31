В Саратове 2 сентября стартуют Игры Умных городов

Мероприятие подобного формата проходит впервые

До старта Первых Игр Умных городов осталось 2 дня. Об этом сообщает минстрой Саратовской области.

Церемония открытия I Всероссийских игр «Умный город. Живи спортом» пройдет 2 сентября в Саратове на Набережной Космонавтов.

Формат Игры Умных городов представляет собой трехдневный марафон спортивных, деловых и культурных мероприятий. В этом году ожидается 1000 участников из 29 регионов России, первые лица государства и региона, представители ведущих компаний России из цифровой сферы и сферы градостроения.

В спортивной части программы Игр состоятся командные и индивидуальные соревнования по 11 дисциплинам, Гала-матчи по баскетболу, футболу и хоккею с участием звезд российского спорта. Цели Игр - эффективный диалог бизнеса и власти через активное вовлечение в спорт и здоровый образ жизни, развитие городской среды и цифрового хозяйства, а также вовлечение жителей в проекты «Умных городов».

— Все привыкли к стандартным форумам, которые состоят из дискуссий, но ничего лучше спорта не объединяет людей. Есть различные лиги: бизнес-лиги, государственные лиги и спорт является еще одной площадкой для общения и объединения людей, - прокомментировал министр строительства и ЖКХ Саратовской области Павел Мигачёв.

Саратов был выбран местом проведения всероссийских игр «Умный город. Живи спортом» на закрытом голосовании организаторов проекта «Умный город».

Организаторами Игр выступают Минстрой России, Минспорта России и Правительство Саратовской области. Оператор - Urbanius Club. Генеральный партнер - Сбербанк России.

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