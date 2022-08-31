фото: Архив КП

Последний день лета тысячи саратовцев проведут без воды. Об этом сообщает пресс-служба ООО «КВС».

Сегодня, 31 августа, жители микрорайонов по всему Саратову без воды

Для устранения повреждения на городском водопроводе по адресу: Молодежный пр.,5 ограничено холодное водоснабжение абонентов по адресам Гвардейская,1,1а,1б,3,3а; Мира,29б. Планируемое окончание работ в 18.00.

Для работ на водопроводной насосной станции «Лучевая» ориентировочно до 13.00 ограничено холодное водоснабжение абонентов ул.Южная, 63; 2-й Лучевой пр., 50/54 (корп.1 и 2).

Для ликвидации повреждения водопровода по ул.Соколовая, 18/40 ограничено водоснабжение абонентов по адресам: ул.Соколовая, 18/40; М.Горная; М.Затонская; Хвесина; Красновая; Будочная; пос.Затон. Вернуть воду обещают к 20:00.

Кроме того, отключили воду до 18:00 абонентам, расположенным в квадрате улиц Рябиновская - Генерала Захарова - Алексеевская - пр.50 лет Октября; а также ул.Аптечная и Наумовская.

Для ликвидации повреждения водопровода по ул.Чернышевского,125 ориентировочно до 20.00 ограничено водоснабжение абонентов по ул.Чернышевского (участок от Новоузенской до Радищева).

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