фото: Архив КП

В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели 489 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб.

По данным на 9:00, сегодня, 31 августа, за последние сутки коронавирусом заболели 489 человек по всей области, а общее количество заболевших достигло 263 993 человек.

С начала эпидемии выздоровело 254 385 человек, из них 304 за последние сутки. 178 человек лежат в ковидных госпиталях, и 3429 человек лечатся дома.

Возрастной состав заболевших:

- до 6 лет — 28;

- 7-14 лет — 11;

- 15-17 лет — 3;

- 18-29 лет — 49;

- 30-49 лет — 140;

- 50-64 лет — 130;

- 65 и старше — 128.

У 18 заболевших выявлена пневмония, у 469 - признаки ОРВИ, еще у двоих болезнь протекает бессимптомно.

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