фото: архив КП

В Саратовской области задержан мужчина, переехавший своего раненого знакомого на машине. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Как сообщалось ранее, вечером, 25 августа, в хуторе Коряпкин Питерского района 32-летний мужчина в ходе конфликта выстрелил в своего 21-летнего знакомого из ружья, после чего несколько раз наехал на него на автомобиле. Несмотря на это, раненому удалось убежать.

Оперативники смогли найти преступника и задержали его вместе с следователями СК.

Расследование уголовного дела продолжается.

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