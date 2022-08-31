Фото из архива КП

Niletto выступит на церемонии открытия Игр Умных городов в Саратове. Об этом сообщают организаторы события.

I Всероссийские спортивные игры «Умный город. Живи спортом» пройдут 2-4 сентября в Саратове. Среди многочисленных сюрпризов церемонии открытия станет выступление популярного российского исполнителя Niletto.

В спортивной части Игр, которые пройдут на 11 спортивных площадках Саратова, в программу вошли как традиционные виды спорта, так и современные, а именно компьютерный спорт. Соревнования охватят две самые популярные кибердисциплины – Dota 2 и CS GO.

На церемонии открытия Игр, которая пройдет 2 сентября на Набережной Космонавтов в Саратове, ожидается около 5000 первокурсников и студентов, которые выступят не только в качестве зрителей и участников, но и в качестве волонтеров. Главными героями церемонии станут дети – Кирилл Рябов и Рената Еремеева – воспитанники Детской школы искусств №3 Энгельсского муниципального района.

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