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Житель Ершова купил контрафактных сигарет на миллион и попался на реализации. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

По данным следствия, с 1 по 11 августа 34-летний житель города Ершова приобрел партию контрафактных сигарет на сумму в 1 000 000 рублей. Куда мужчина реализовал безакцизные сигареты не сообщается.

Противоправные действия мужчины выявлены и пресечены сотрудниками группы ЭБиПК ОМВД России по Ершовскому району Саратовской области и УЭБ и ПК ГУ МВД России по Саратовской области.

Расследование уголовного дела продолжается.

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