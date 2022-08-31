Александр Бастрыкин поручил проверить жалобу матери погибшего саратовца

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить жалобу матери погибшего подростка из Саратовской области, о чем сообщает СУ СК по региону.

В июне 2022 года погиб 16-летний учащийся одного из колледжей Саратовской области. Мать подростка выразила несогласие с ходом расследования уголовного дела и позицией следователя.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Саратовской области Анатолию Говорунову доложить о ходе расследования уголовного дела, а также прокомментировать жалобы заявительницы. Ход дальнейшего расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.

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