Саратовцев ожидает жара до +35 градусов. Сегодня, 31 августа, в отдельных районах Саратовской области ожидается гроза и ливень. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

В Саратове температура колеблется от +20 с утра до +35 в разгар дня. Небо практически ясное. Дует юго-западный ветер, который усилится ко второй половине дня. Отдельные порывы достигнут 10 м/с.

В Саратовской области установится переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер дует западной четверти со скоростью 5 - 10 м/с. С утра температура колеблется от 17 до 22 градусов, а днем от 31 до 36 градусов.

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