В Аркадаке 10-летний мальчик отравился «неизвестным веществом» и попал в реанимацию. Сегодня вечером, 30 августа, прокуратура Саратовской области сообщила о начале проверки.

В дежурную часть МО МВД Аркадакский поступило сообщение из приемной покоя районной больницы о поступлении 10-летнего мальчика, с признаками отравления.

Ребенок серьезно пострадал и сейчас находится в реанимационном отделении.

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