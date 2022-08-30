В Аркадаке 10-летний мальчик отравился «неизвестным веществом» и попал в реанимацию. Сегодня вечером, 30 августа, прокуратура Саратовской области сообщила о начале проверки.
В дежурную часть МО МВД Аркадакский поступило сообщение из приемной покоя районной больницы о поступлении 10-летнего мальчика, с признаками отравления.
Ребенок серьезно пострадал и сейчас находится в реанимационном отделении.
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