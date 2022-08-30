Фото: Госавтоинспекция

Сегодня, 30 августа, в Саратове автобус с пассажирами сбил мужчину, об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, авария произошла в 20.30 возле дома № 114 по улице Ленина. 43-летний мужчина переходил проезжую часть дороги вне перехода месте перед близко идущим транспортом. В результате его сбил автобус ПАЗ за рулем которого был 60-летний мужчина.

Автобус следовали по маршруту № 21 и вез пассажиров. Пострадавший пешеход госпитализирован.

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