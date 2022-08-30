Так набережная выглядит сейчас

В Саратове с набережной убрали арт-объект «Я дома». Местные жители рады исчезновению гигантской надписи.

В Саратове с набережной Волги исчез арт-объект «Я дома». Надпись из разноцветных букв убрали с набережной. Арт-объект был установлен в мае 2017 года.

На месте надписи сейчас осталось только пятно пыли, однако после ремонта его обещают вернуть. Однако местные жители вполне не против любоваться на Волгу и без него. Гуляющие саратовцы рассказали нашему корреспонденту, что объект загораживал вид на Волгу и лучше бы перенести его в парк или сквер.

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