В Вольском районе 5 человек разбились в массовом ДТП

Фото: Госавтоинспекция

Сегодня, 30 августа, в Вольском районе Саратовской области 5 человек разбились в ДТП, о чем сообщает региональная автоинспекция.

Авария произошла в 18:40 на 155 км трассы Р228 Сызрань-Саратов-Волгоград. Mitsubishi ASX с 69-летним водителем столкнулся с Nissan X Trail с 45-летним мужчиной за рулем, после чего врелался в «Приору», которой управлял 44-летний водитель.

Скорая забрала двух пассажиров Mitsubishi ASX, а также водителя и двух пассажиров «Лада Приора». Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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