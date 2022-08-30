Лада Мокроусова

Власти Саратова назвали нападение собак на детей «возмутительным». Об этом стало известно из телеграм-канала врио главы МО «Город Саратов» Лады Мокроусовой.

Напомним, сегодня, 30 августа, стало известно о нападении бродячей собаки на 8-летнего ребенка в Заводском районе.

Лада Мокроусова возмутилось очередным случаем агрессии со стороны безнадзорных животных. По словам чиновницы, был уже запрещен выпуск безнадзорных животных вблизи объектов соцсферы.

Кроме того, в настоящее время в районах запущены чат-боты, куда можно сообщить о точках обитания безнадзорных особей для дальнейшего отлова и стерилизации.

— Данная проблема находится на особом контроле – люди не должны бояться за своих детей, когда отпускают их гулять на улицу. Поручаю администрации Заводского района разобраться в ситуации, проверить, были ли заявки от жителей по ул. Брянская или вблизи нее, и принять меры к ответственным лицам, если обращения граждан были проигнорированы, — утверждает Мокроусова.

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