Фото: СУ СК по Саратовской области

Житель Саратова изрезал знакомую ножом и попал под суд. Об этом сегодня, 30 августа, сообщает СУ СК по региону.

По данным следствия, преступление было совершено в ночь с 18 на 19 марта 2022 года в частном доме на улице Серафимовича. 47-летний мужчина был там со своей 50-летней знакомой и поссорился с ней. В какой-то момент мужчина схватился за нож и набросился на жертву. Он неоднократно ударил знакомую ножом. От полученных повреждений женщина скончалась.

Уголовное дело направлено в суд.

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