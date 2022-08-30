Министр просвещения РФ приедет в Саратовскую область

Сергей Кравцов Автор: Бисенов Геннадий

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов приедет в Саратовскую область, о чем сообщил сегодня, 30 августа, на пленарном заседании областного образовательного форума. Глава ведомства также поприветствовал саратовских педагогов.

- В Саратовской области большое внимание уделяется вопросам образования. Обязательно приеду и очно встречусь с саратовскими педагогами, - заявил Сергей Кравцов.

От Саратовской области уже есть заявки на ремонт школ в рамках крупных федеральных проектов. Сейчас разрабатывается программа по ремонту детских садов.

Саратовские педагоги попросили министра разрешить учреждениям СПО проводить подготовку специалистов-предметников, включить в план ремонт городских спортивных залов, а он обещал учесть их предложения в своей работе.

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