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Общество30 августа 2022 12:04

В Саратове до завтрашнего утра отключили воду в двух микрорайонах

Евгений Бадиков
фото: Архив КП

фото: Архив КП

В Саратове до завтрашнего утра отключили воду в двух микрорайонах. Об этом сообщает ООО «КВС».

Сегодня, 30 августа,в Саратове для ликвидации повреждения водопровода по ул Большая Горная,150 ограничено холодное водоснабжение абонентов ул.Б.Горная (от Мясницкой до Октябрьской). Воду обещают дать завтра, в 8 утра.

Для устранения повреждения на городском водопроводе по адресу: ул. Дудаковская, 24, ограничено холодное водоснабжение абонентов в периметре улиц Дудаковская, Руслановой, Звездная, Археологическая, Ершовская, Губернская. Планируемое время окончания работ - 6:00, завтра, 31 августа.

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