фото: архив КП

МЧС предупреждает саратовцев о надвигающейся грозе.

Завтра, 31 августа в Саратовской области ожидается ухудшение погодных условий, предупреждают жителей в смс-рассылке сотрудники ГУ МЧС.

По прогнозу синоптиков, температура воздуха ближайшей ночью составит +17…+22 градуса. По области подует юго-западный и западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду.

Днем столбик термометра покажет +31…+36 градусов, в Правобережье - +26 градусов. Порывы ветра усилятся до 14 метров в секунду. Местами пройдут кратковременные дожди, возможна гроза.

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