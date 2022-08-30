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Общество30 августа 2022 11:38

На выборы губернатора Саратовской области выделили 4,2 миллиона рублей

Савва Чуйченко
Фото: Избирательная комиссия

Фото: Избирательная комиссия

На выборы губернатора Саратовской области выделили 4,2 миллиона рублей, сообщает региональная избирательная комиссия.

Всего для проведения выборов из бюджета будет дополнительно выделено 11,1 миллиона рублей - 6,9 миллионов пойдут на организацию выборов в областную думу. Деньги пойдут на аренду транспорта и зарплату членам избирательной комиссии.

Так же для 178 малых населенных пунктов области будет организована автобусная перевозка жителей до ближайших избирательных участков.

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