Избрание главы Питерского района

Дмитрий Живайкин стал главой Питерского района Саратовской области. Сегодня, 30 августа, об этом объявили в региональном министерстве по делам территориальных образований.

Из числа кандидатур, представленных конкурсной комиссией, депутатами Собрания Питерского муниципального района на должность главы муниципалитета избрали Дмитрия Живайкина

Дмитрий Николаевич Живайкин родился в Саратове 4 ноября 1988 года. Отучился на инженера в Саратовском государственном аграрном университете имени Вавилова.

Работал в министерстве труда и социальной защиты Саратовской области, ранее был и.о. главы Питерского района. Женат, воспитывает дочь и сына.

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