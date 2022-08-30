фото: Лиза Алерт

В Саратовской области ищут 66-летнего Николая Веселова. Об этом сообщает Саратовское отделение «Лизы Алерт».

Известно, что последний раз мужчину видели 22 августа, в селе Зоркино Марковского района. 66-летний Николай Алексеевич был одет в темно-синюю куртку, синее трико и черные ботинки и светло-коричневую панаму.

Всю известную информацию просят сообщать инфоргу Анне(Savanna111) по номеру 89271221832.

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