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Общество30 августа 2022 10:57

В Саратовской области ищут 66-летнего Николая Веселова

Евгений Бадиков
фото: Лиза Алерт

фото: Лиза Алерт

В Саратовской области ищут 66-летнего Николая Веселова. Об этом сообщает Саратовское отделение «Лизы Алерт».

Известно, что последний раз мужчину видели 22 августа, в селе Зоркино Марковского района. 66-летний Николай Алексеевич был одет в темно-синюю куртку, синее трико и черные ботинки и светло-коричневую панаму.

Всю известную информацию просят сообщать инфоргу Анне(Savanna111) по номеру 89271221832.

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