Опиленные деревья не давали жителям Балакова попасть во двор

Фото: «Balasangeles - Балаково, область, страна ...»
Жители Балаково возмутились работой коммунальных служб. Один из недовольных жителей опубликовал соответствующий пост в группе «Balasangeles - Балаково, область, страна ...» социальной сети «ВКонтакте».
К посту автор приложил фотографии дерева у дома №31 по улице 60 лет СССР. Вокруг дерева, перегораживая проход и проезд, остались лежать многочисленные спиленные ветви.
- Ходите где хотите, а у нас рабочее время закончилось, - прокомментировал происходящее автор.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.