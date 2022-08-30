Опиленные деревья не давали жителям Балакова попасть во двор

Фото: «Balasangeles - Балаково, область, страна ...»

Жители Балаково возмутились работой коммунальных служб. Один из недовольных жителей опубликовал соответствующий пост в группе «Balasangeles - Балаково, область, страна ...» социальной сети «ВКонтакте».

К посту автор приложил фотографии дерева у дома №31 по улице 60 лет СССР. Вокруг дерева, перегораживая проход и проезд, остались лежать многочисленные спиленные ветви.

- Ходите где хотите, а у нас рабочее время закончилось, - прокомментировал происходящее автор.

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