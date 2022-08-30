Фото: КП Саратов

Сегодня, 30 августа, в Энгельсе 6-летняя девочка выпала из окна и погибла. Информацию подтвердили в региональном минздраве.

Инцидент произошел около часа назад по адресу: улица Марины Расковой, 8А. Ребенок выпал из окна восьмого этажа девятиэтажного дома.

Девочке вызвали «скорую», но медики могли только констатировать ее смерть.

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