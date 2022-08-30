фото: архив КП

Ветеринары проверили качество продуктов на петровской ярмарке выходного дня. Об этом сообщает Управление ветеринарии Саратовской области.

Ветеринарные специалисты Петровской районной ветстанции провели проверку продуктов растительного происхождения на сельскохозяйственной ярмарке «Выходного дня», которая прошла в Петровском горпарке в минувшие выходные.

В ходе проверки к реализации на ярмарке допущено: 15 тонн зерна, 100 кг арбузов, 110 кг дынь, 1300 кг картофеля, 135 кг светлого меда, 50 кг темного меда — вся продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении.

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