Сегодня, 30 августа, саратовские медики спасли женщину, которой стало плохо в автобусе. В социальной сети женщина рассказала о том, как хорошо ей помоги сотрудники «скорой помощи» и как некорректно повел себя водитель автобуса № 6.

В группе «Заводской Online Саратов» ВКонтакте Анастасия Пивоварова рассказала, что ей стало очень плохо в автобусе, следовавшем по маршруту № 6 в сторону Заводского. Подъезжая к «Ленте» женщина поняла, что теряет сознание и попыталась выйти, но оплата по карте не прошла, а водитель отказывался открыть дверь. Саратовчанке пришлось отдать карточку, чтобы ее выпустили.

Когда женщина вышла, она упала на обочину дороги, но увидела, что на другой стороне улицы стоял автомобиль «скорой помощи». Медики сразу подъехали и оказали пациентке помощь: дали нашатырный спирт, сделали укол, чтобы повысить давление, поддержали морально.

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