Фото: Группа «Вконтакте» городской администрации

В срыве сроков ремонта саратовских дорог обвинили нерасторопного подрядчика. Об этом рассказал председатель дорожного комитета мэрии Александр Гусев.

Чиновник высказал недовольство в адрес ООО «НГ Групп» - нового подрядчика, начавшего работу в Саратове в этом году.

- Есть определенные вопросы к этой организации. Никаких опасений, что мы до 30 сентября, когда истекает срок муниципального контракта, выполним работы, нет, но их темпы оставляют желать лучшего, - утверждает Гусев.

На данный момент в отношении компании поданы 24 претензии на общую сумму порядка 7 миллионов рублей. Другие подрядчики - АО «Трасса», ООО «Престиж» и ООО «Викинг» уже завершили и сдали порученную им работу.

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