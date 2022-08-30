фото: ЮРПСО МЧС России
Саратовский турист сломал ногу в каньоне реки. Об этом сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.
Известно, что ЧП произошло в каньоне реки Псахо, 50-летний саратовец упал и сломал ногу. Туриста спасли дежурные смены Адлерского и Краснополянского подразделений ЮРПСО МЧС России. Его эвакуировали с применением альпинистского снаряжения и носилок.
Врачи диагностировали жителю Саратова перелом ноги. Пострадавший рассказал, что приехал в каньон на экскурсию, но выбрал неудобную обувь, поэтому при спуске упал.
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