фото: ЮРПСО МЧС России

Саратовский турист сломал ногу в каньоне реки. Об этом сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Известно, что ЧП произошло в каньоне реки Псахо, 50-летний саратовец упал и сломал ногу. Туриста спасли дежурные смены Адлерского и Краснополянского подразделений ЮРПСО МЧС России. Его эвакуировали с применением альпинистского снаряжения и носилок.

Врачи диагностировали жителю Саратова перелом ноги. Пострадавший рассказал, что приехал в каньон на экскурсию, но выбрал неудобную обувь, поэтому при спуске упал.

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