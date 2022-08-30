Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+33°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество30 августа 2022 8:49

В Энгельсе новорожденных котят выбросили в мусорный бак

Наталия Калинина

В Энгельсе новорожденных котят выбросили на мусорку, об этой грустной истории жители города рассказали в социальной сети.

Как пишет пользователь с ником Drug Dealer в группе «Энгельс онлайн», котят он заметил на проспекте Химиков, между домом 3/23 и 3/9. В мусорке были пять кричащих новорожденных котят.

Сам автор сообщения не забрал малышей, однако нашелся другой добрый человек. Как пишет Максим Самарцев, он подобрал котят. Пожертвовать деньги на их пропитание можно по реквизитам:

Сбер

2202201331028601

Котят забрали

Котят забрали

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.