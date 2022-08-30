В Энгельсе новорожденных котят выбросили в мусорный бак

В Энгельсе новорожденных котят выбросили на мусорку, об этой грустной истории жители города рассказали в социальной сети.

Как пишет пользователь с ником Drug Dealer в группе «Энгельс онлайн», котят он заметил на проспекте Химиков, между домом 3/23 и 3/9. В мусорке были пять кричащих новорожденных котят.

Сам автор сообщения не забрал малышей, однако нашелся другой добрый человек. Как пишет Максим Самарцев, он подобрал котят. Пожертвовать деньги на их пропитание можно по реквизитам:

Сбер

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Котят забрали

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