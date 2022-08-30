фото: Лиза Алерт

В Саратове ищут пропавшую женщину в черном сарафане. Об этом сообщает официальная страница волонтеров «Лиза Алерт» в Саратове.

52-летняя Анжелика Давыдова(Митясова) пропала 22 августа. Анжелика небольшого роста (163 см), худощавого телосложения, волосы темные, длинной до плеч. Пропавшая была одета черный сарафан и белые босоножки. Если что-то известно о местонахождении - просьба сообщить инфоргу Рина Сирин по номеру 89271473711.

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