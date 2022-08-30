Фото: Архив КП
В Саратове бродячая собака напала на восьмилетнего мальчика, сегодня, 30 августа, СУ СК по региону сообщил о начале доследственной проверки.
Инцидент произошел вечером 28 августа возле дома 26 по улице Брянская. Бродячая собака укусила восьмилетнего мальчика, у него диагностирована рана на левой голени.
Организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято соответствующее решение.
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