Фото: Архив КП

В Саратове бродячая собака напала на восьмилетнего мальчика, сегодня, 30 августа, СУ СК по региону сообщил о начале доследственной проверки.

Инцидент произошел вечером 28 августа возле дома 26 по улице Брянская. Бродячая собака укусила восьмилетнего мальчика, у него диагностирована рана на левой голени.

Организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято соответствующее решение.

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