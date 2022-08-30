Фото: Группа «Вконтакте» городской администрации

В Саратове благодаря экономии отремонтируют две дополнительные дороги. Об этом рассказал председатель дорожного комитета мэрии Александр Гусев.

- В этом году у нас было запланировано к ремонту 29 объектов. В силу того, что сложилась определенная экономия, удалось включить еще два - улицы Чапаева и Большую Горную. Таким образом, в перечень попал 31 объект. Срок выполнения контракта - 30 сентября, никаких опасений, что мы работы не выполним, у нас нет, - сообщил Гусев.

От подрядчиков требуют устанавливать новые бордюры, асфальтировать въезды во дворы, парковочные карманы, регулировать понижение уровня тротуаров на переходах.

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