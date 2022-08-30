Саратовцам напомнили «красивую дату» для свадеб, о чем пишет сегодня, 30 августа, региональное управление ЗАГСа.
22.10.2022 саратовцы активно бронируют для регистрации браков. Эта датая выпадает на субботу, а это значит, что зарегистрировать брак в эту красивую дату можно во всех отделах ЗАГС Саратовской области.
Государственная регистрация брака производится по истечении 1 месяца и не позднее 12 месяцев со дня подачи совместного заявления в ЗАГС.
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