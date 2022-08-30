Мэрия Саратова запустила чат-бот по проблемам дорог и транспорта

Скриншот бота

Вчера, 29 августа, в Саратове начал работать чат-бот по вопросам дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта . Об этом сообщила в телеграм-канале и.о. главы Саратова Лада Мокроусова.

— Как мне доложили, с сегодняшнего дня канал связи запущен в тестовом режиме, не исключаю, что могут возникнуть некоторые недочеты, как у любой новой системы, однако все ошибки мы будем оперативно устранять.

Так, в течение двух недель должна появиться возможность добавления фото к тому или иному запросу. Приглашаю горожан оставлять свои заявки, указывая четкий адресный ориентир, — сообщает Мокроусова.

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