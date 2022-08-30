Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+33°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество30 августа 2022 7:43

Мэрия Саратова запустила чат-бот по проблемам дорог и транспорта

Евгений Бадиков
Скриншот бота

Скриншот бота

Вчера, 29 августа, в Саратове начал работать чат-бот по вопросам дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта . Об этом сообщила в телеграм-канале и.о. главы Саратова Лада Мокроусова.

— Как мне доложили, с сегодняшнего дня канал связи запущен в тестовом режиме, не исключаю, что могут возникнуть некоторые недочеты, как у любой новой системы, однако все ошибки мы будем оперативно устранять.

Так, в течение двух недель должна появиться возможность добавления фото к тому или иному запросу. Приглашаю горожан оставлять свои заявки, указывая четкий адресный ориентир, — сообщает Мокроусова.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.