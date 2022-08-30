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Происшествия30 августа 2022 7:24

В Саратове 17-летняя девушка наглоталась таблеток и уксуса

Девушка госпитализирована
Евгений Бадиков
фото: Архив КП

фото: Архив КП

В Саратове 17-летняя девушка наглоталась таблеток и уксуса. Об этом сообщает источник.

Сегодня, 30 августа, в одну из больниц Саратова попала 17-летняя девушка. По имеющейся информации, девушка наглоталась таблеток и запила их уксусом. Инцидент произошел в одном из домов на улице Академика Антонова.

Анастасия Усова, пресс-секретарь минздрава области, подтвердила факт госпитализации девушки с отравлением.

— Девушка 17 лет госпитализирована в состоянии средней тяжести. Сейчас с ней работают врачи, - сообщила Усова.

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