фото: Архив КП

В Саратове мужчина разбился после падения с 4-ого этажа. Об этом сообщают очевидцы.

Сегодня утром, 30 августа, в результате падения с высоты в Саратове погиб мужчина. По имеющейся информации, мужчина выпал из четвертого этажа девятиэтажки на проспекте Энтузиастов, 29.

— Гражданину вызвали скорую, прибывшие медики констатировали смерть 36-летнего мужчины — сообщает официальный представитель ведомства Анастасия Усова.

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