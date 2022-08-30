фото: архив КП

В Саратовской области браконьеры убили двух лебедей. Об этом сообщает комитет охотничьего хозяйства и рыболовства области.

Сотрудниками комитета совместно с представителями Росгвардии и ГУ МВД было проведено 69 рейдов патрулирования охотничьих угодий. Было выявлено 24 нарушения правил охоты.

В основном нарушения заключались в отсутствии разрешений на добычу охотничьих ресурсов на территорию, где производилась охота. Также были выявлены случаи нахождения в охотничьих угодьях на механических транспортных средствах, плавательных средствах с включенным мотором, с охотничьим оружием в расчехленном состоянии.

Выявлены случаи незаконной добычи двух лебедей. В отношении всех охотников, допустивших нарушения, составлены административные протоколы.

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