На сегодня, 30 августа, в Саратовской области коронавирусом заразились еще 467 человек. Всего в регионе зарегистрировано 263 504 зараженных. Выздоровело с начала эпидемии 254 081 человек, за сутки — 289. В стационарах остаются 175 человек, на амбулаторном лечении — 3 247 пациентов.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 6 лет — 16;
- 7-14 лет — 11;
- 15-17 лет — 3;
- 18-29 лет — 57;
- 30-49 лет — 136;
- 50-64 лет — 116;
- 65 и старше — 128.
Все пациенты поступили с признаками ОРВИ.
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