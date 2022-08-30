На сегодня, 30 августа, в Саратовской области коронавирусом заразились еще 467 человек. Всего в регионе зарегистрировано 263 504 зараженных. Выздоровело с начала эпидемии 254 081 человек, за сутки — 289. В стационарах остаются 175 человек, на амбулаторном лечении — 3 247 пациентов.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет — 16;

- 7-14 лет — 11;

- 15-17 лет — 3;

- 18-29 лет — 57;

- 30-49 лет — 136;

- 50-64 лет — 116;

- 65 и старше — 128.

Все пациенты поступили с признаками ОРВИ.

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