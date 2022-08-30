фото: СУ СКР

Пьяный житель Саратова напал на полицейского с ножом. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Минувшей ночью, 29 августа, в Саратове напали на полицейского. Инцидент произошел на улице Центральной, в Ленинском районе. Сообщается, что 41-летний местный житель, будучи пьяным, ночью неадекватно себя вел во дворе, на что соседи вызвали полицию. Сотрудник полиции попросил мужчину успокоиться. Агрессор ушел в квартиру и вернулся с ножом, угрожая которым, напал на полицейского и ударил его кулаком по голове, после чего, полицейский скрутил нападавшего.

Следственным отделом по Ленинскому району по данному факту организована проверка. Проведен осмотр места происшествия.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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