Набеги казахстанских сайгаков и разоренных фермеров обсудят в пресс-центре «КП-Саратов»

Пресс-центр КП

2 сентября, в 14:00 в пресс-центре «КП-Саратов» состоится встреча, темой которой станет ход сезонных полевых работ и работа агропромышленного комплекса региона в условиях санкций.

С первым заместителем министра сельского хозяйства Саратовской области Дмитрием Уполовниковым журналисты обсудят не только посевную и уборочную кампании и санкции, но и поддержку, которую оказывает региональное правительство местным фермерам, набеги сайгаков из Казахстана и конфликт аграриев Фёдоровского района с ООО «Агровита».

Пресс-конференция пройдёт в прямом эфире. Подключиться к трансляции можно по ссылке. Там же, в чате, представители СМИ смогут задать свои вопросы. Возможно очное участие: г. Саратов, ул. Вишнёвая, д. 10 (здание с вывеской «Типография №1»).

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