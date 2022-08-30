Жители Кировского района остались без воды во вторник

Сегодня, 30 августа, жители Кировского района Саратова остались без воды, о чем сообщает ООО «КВС».
Работы идут на водопроводных коммуникациях по адресу Артиллерийская,25. Там расположен Детский сад № 5. На время их проведения холодную воду отключили для абонентов, расположенных в квадрате улиц Техническая - Артиллерийская - Техническая - Навашина.
Восстановить подачу воды коммунальщики обещают к 20:00.
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