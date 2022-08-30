Фото: Лиза Алерт

Саратовские волонтеры ищут 41-летнего Андрея Медянцева. Вчера вечером, 29 августа, об этом сообщили в группе «Лиза Алерт» ВКонтакте.

Пропал 41-летний Андрей Медянцев из Саратова. Его ищут с 10 августа 2022 года. Рост пропавшего составляет 185 сантиметров, он худощавого телосложения, имеет русые волосы и зеленые глаза. В день исчезновения на нем были серая футболка, темно-голубые джинсы и сланцы.

Все, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, могут обращаться по телефону 89271473711. Инфорг Рина Сирин.

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