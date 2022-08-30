Сегодня, 30 августа в Саратове ожидается жаркий, солнечный день, сообщает региональный гидрометцентр.
Ожидаемая температура колеблется от +21 градуса утром до +33 во второй половине дня. Облачно с утра, после полудня ясно. Ветер слабый до 3 м/с, отдельные порывы могут достигать 8 м/с.
В Саратовской области ожидается температура до +36 градусов, переменная облачность, преимущественно без осадков.
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