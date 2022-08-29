Фото: следственный комитет

Несовершеннолетний юноша получил травмы при разгрузке газовых труб в Татищевском районе, сообщает пресс-служба управления следственного комитета по Саратовской области.

По данным ведомства, днем 24 августа, 16-летний молодой человек находился на железнодорожной станции Кологривовка Татищевского района. В ходе разгрузочных работ на нижнюю часть тела пострадавшего упала металлическая газовая труба. Юноша был госпитализирован с травмами, сейчас ему оказывается медицинская помощь.

Следователями был проведен осмотр места происшествия, ведется доследственная проверка.

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