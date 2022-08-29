Фото: следственный комитет
Несовершеннолетний юноша получил травмы при разгрузке газовых труб в Татищевском районе, сообщает пресс-служба управления следственного комитета по Саратовской области.
По данным ведомства, днем 24 августа, 16-летний молодой человек находился на железнодорожной станции Кологривовка Татищевского района. В ходе разгрузочных работ на нижнюю часть тела пострадавшего упала металлическая газовая труба. Юноша был госпитализирован с травмами, сейчас ему оказывается медицинская помощь.
Следователями был проведен осмотр места происшествия, ведется доследственная проверка.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.