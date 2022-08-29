Фото: Министерство обороны

Саратовские войска ПВО-ПРО провели учения по перехвату баллистических ракет, об этом сообщает пресс-служба центрального военного округа.

В тренировке приняли участи около 30 единиц техники и более 120 военнослужащих. По легенде учений, ракеты были запущены противником для уничтожения инфраструктуры важного объекта и двигались с разной скоростью на различных высотах.

Цели были захвачены на дистанции около 250 километров, электронными пусками ракетно-зенитных комплексов С-400 «Триумф» уничтожены более пятнадцати баллистических ракет.

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