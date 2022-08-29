Имена погибших в ходе СВО саратовцев занесут на мемориал «Землякам, погибшим в локальных войнах», об этом пишет региональное отделение Боевого братства.

Имена саратовцев, погибших в ходе проведения специальной военной операции на Украине, занесут на мемориал «Землякам, погибшим в локальных войнах».

Торжественная церемония состоится 3 сентября в 11.30, в Парке Победы на Соколовой горе.

На памятнике появятся имена следующих военнослужащих:

Список погибших участников СВО

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