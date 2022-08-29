Фото: ГИБДД Саратов

В Саратове задержали 17 пьяных водителей за выходные. Сегодня, 29 августа, Госавтоинспекция Саратова отчиталась об итогах рейда.

За выходные автоинспекторы задержали 17 пьяных водителей. Трое из них отказались от прохождения медицинского освидетельствования, а трое на момент задержания уже были лишены права управления автомобилем. В отношении водителей, повторно севших за руль нетрезвыми, будут возбуждены уголовные дела. Им грозит до трех лет.

Пьяным водителям или тем, кто отказался от медицинского освидетельствования, грозит штраф до 30 тысяч рублей или лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.

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