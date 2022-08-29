Кадр из видео "Произошло в Балаково"
В Балаково четверых иностранцев задержали за участие в массовой драке. Сегодня, 29 августа, ГУ МВД по Саратовской области оперативно прокомментировали инцидент с массовой дракой во дворе одного из домов.
Вечером 28 августа в дежурную часть МУ МВД России «Балаковское» поступило сообщение, что на улице Красноармейская происходит конфликт.
Полицейские отправились на место и выяснили, что причиной конфликта стала ссора из-за захламления подъезда. Была драка, в которой приняли участие несколько человек. В тоге в отдел полиции попали четверо граждан ближнего зарубежья. Сейчас идет установление всех обстоятельств произошедшего, после чего будет принято решение о возбуждении дела.
Напомним, на представленных кадрах было видно, как несколько человек бьют лежащего на земле мужчину. Их удалось прогнать другому мужчине, который вышел с металлической палкой.
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