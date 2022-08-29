На мосту Саратов-Энгельс женщина пострадала в аварии

Фото: Архив КП

Сегодня, 29 августа, женщина пострадала при столкновении двух иномарок в Саратове, об этом сообщает ГИБДД города Саратова.

По предварительным данным, авария произошла в 11.50 напротив дом № 3 по улице Большая Горная. 34-летняя женщина на автомобиле Opel Astra попала в столкновение с автомобилем Volkswagen Golf, за рулем которого находилась 48-летняя женщина.

В результате ДТП водитель Volkswagen Golf попала в больницу.

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