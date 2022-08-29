фото: СУ СКР

Пьяная драка между двумя братьями стала причиной смерти в Марксовском районе. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

По данным следствия, вечером, 24 августа, 44-летний мужчина вместе с 46-летним братом выпивали в селе Георгиевке Марксовского района. У мужчин возник конфликт, братья сцепились и решили продолжить драку на улице. Младший несколько раз ударил старшего мужчину, тот потерял равновесие и упал, ударившись головой об металлический забор. От полученной травмы мужчина скончался в больнице.

Проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств.

Расследование уголовного дела продолжается.

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