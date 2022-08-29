Кадр из видео "Произошло в Балаково"

Жителя Балакова толпой избили во дворе на глазах у соседей. Сегодня, 29 августа, соответствующий пост разместили в группе «Произошло в Балаково» ВКонтакте.

По словам очевидцев, нападение было совершено по адресу Краcнoаpмeйcкaя, 15. На представленных кадрах видно, как мужчину бьют несколько человек под возмущенные крики соседей. Через некоторое время появляется человек с большой металлической палкой и, завидев его, нападавшие оставляют жертву в покое.

Свидетели утверждают, что в групповом нападении участвовали приезжие из одной из южных республик, а также отмечают, что подобные конфликты происходят не первый раз.

В редакции КП-Саратов запросили комментарий полиции по инциденту.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.