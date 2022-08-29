фото: Архив КП

В Саратове вновь остановились трамваи и троллейбусы . Об этом сообщает официальная страница СГЭТ в Вконтакте.

По данным предприятия, в 13:55 на улице Огородной между остановками «7-й Артельный проезд» и «1-й Пролетарский поселок» сломался токоприемник одного из вагонов трамваев №9 На место выехала ремонтная бригада.

Кроме того, в 14:14 курсировать по маршруту перестали троллейбусы №№ 4 и 15. Причиной этого стал обрыв контактной сети на 1-м Жилучастке. Специалисты выехали ликвидировать неисправность.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.